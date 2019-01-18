"Лада" по буллитам проиграла "Барсу" - 2:3

В пятницу, 18 января, ХК "Лада" в Казани проиграла местному "Барсу".
Матч против "Барса" стал первым в сезоне в составе "Лады" для защитников Евгения Курбатова и Данила Семенова, нападающих Андрея Сигарева, Николая Владимирова, Артема Артемова и Максима Кутявина.
Сама игра началась для "Лады" неудачно: уже на 2-й минуте Никита Сошнин отправил шайбу в ворота Александра Скрынника.
На 26-й минуте Иван Емец удвоил счет — 2:0 в пользу "барсов".
Несмотря на то, что по итогам двух периодов тольяттинцы атаковали заметно чаще (соотношение бросков в створ 26:9 в пользу "Лады"), пробить Амира Мифтахова тольяттинцы не смогли.
В третьем периоде старание гостей было вознаграждено: на 45-й минуте Александр Тимирев выкатился один на один с голкипером "Барса" и технично переиграл его — 2:1. На 47-й минуте Тимирев оформил дубль, сравняв счет (2:2).
Этот результат не изменился ни в основное, ни в дополнительное время, несмотря на то, что моменты у соперников для этого были.
В серии буллитов никому из игроков "Лады" отличиться не удалось, а вот пятый бросок "Барса" оказался точным — Артем Галимов принес победу казанцам — 3:2. "Лада" второй раз подряд проиграла по буллитам, продлив серию до семи поражений.
"Лада" (10): Скрынник; Метлюк — Возовик, Чистов — Майоров — Тимирев (2); Бердюков — Костромитин, Лапин — Мастрюков — Сигарев; Курбатов — Ковалев, Безруков — Фатеев (4) — Владимиров (2); Семенов — Усманов, Артемов — Кутявин — Куваев (2).
Шайбы забросили:
1:0 Сошнин (Редков, 01.36)
2:0 Емец (Журавлев, Редков, 25.32)
2:1 Тимирев (Чистов, 44.44)
2:2 Тимирев (Майоров, Чистов, 46.23, бол.)
Штраф: 32 — 10.
Броски: 17 — 39.
Вбрасывания: 37 — 32.