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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам проиграла "Барсу" - 2:3

КАЗАНЬ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 января, ХК "Лада" в Казани проиграла местному "Барсу".

Матч против "Барса" стал первым в сезоне в составе "Лады" для защитников Евгения Курбатова и Данила Семенова, нападающих Андрея Сигарева, Николая Владимирова, Артема Артемова и Максима Кутявина.

Сама игра началась для "Лады" неудачно: уже на 2-й минуте Никита Сошнин отправил шайбу в ворота Александра Скрынника.

На 26-й минуте Иван Емец удвоил счет — 2:0 в пользу "барсов".

Несмотря на то, что по итогам двух периодов тольяттинцы атаковали заметно чаще (соотношение бросков в створ 26:9 в пользу "Лады"), пробить Амира Мифтахова тольяттинцы не смогли.

В третьем периоде старание гостей было вознаграждено: на 45-й минуте Александр Тимирев выкатился один на один с голкипером "Барса" и технично переиграл его — 2:1. На 47-й минуте Тимирев оформил дубль, сравняв счет (2:2).

Этот результат не изменился ни в основное, ни в дополнительное время, несмотря на то, что моменты у соперников для этого были.

В серии буллитов никому из игроков "Лады" отличиться не удалось, а вот пятый бросок "Барса" оказался точным — Артем Галимов принес победу казанцам — 3:2. "Лада" второй раз подряд проиграла по буллитам, продлив серию до семи поражений.

"Лада" (10): Скрынник; Метлюк — Возовик, Чистов — Майоров — Тимирев (2); Бердюков — Костромитин, Лапин — Мастрюков — Сигарев; Курбатов — Ковалев, Безруков — Фатеев (4) — Владимиров (2); Семенов — Усманов, Артемов — Кутявин — Куваев (2).

Шайбы забросили:

1:0 Сошнин (Редков, 01.36)

2:0 Емец (Журавлев, Редков, 25.32)

2:1 Тимирев (Чистов, 44.44)

2:2 Тимирев (Майоров, Чистов, 46.23, бол.)

Штраф: 32 — 10.

Броски: 17 — 39.

Вбрасывания: 37 — 32.

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