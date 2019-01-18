"Лада" по буллитам проиграла "Барсу" - 2:3

В пятницу, 18 января, ХК "Лада" в Казани проиграла местному "Барсу".

Матч против "Барса" стал первым в сезоне в составе "Лады" для защитников Евгения Курбатова и Данила Семенова, нападающих Андрея Сигарева, Николая Владимирова, Артема Артемова и Максима Кутявина.

Сама игра началась для "Лады" неудачно: уже на 2-й минуте Никита Сошнин отправил шайбу в ворота Александра Скрынника.

На 26-й минуте Иван Емец удвоил счет — 2:0 в пользу "барсов".

Несмотря на то, что по итогам двух периодов тольяттинцы атаковали заметно чаще (соотношение бросков в створ 26:9 в пользу "Лады"), пробить Амира Мифтахова тольяттинцы не смогли.

В третьем периоде старание гостей было вознаграждено: на 45-й минуте Александр Тимирев выкатился один на один с голкипером "Барса" и технично переиграл его — 2:1. На 47-й минуте Тимирев оформил дубль, сравняв счет (2:2).

Этот результат не изменился ни в основное, ни в дополнительное время, несмотря на то, что моменты у соперников для этого были.

В серии буллитов никому из игроков "Лады" отличиться не удалось, а вот пятый бросок "Барса" оказался точным — Артем Галимов принес победу казанцам — 3:2. "Лада" второй раз подряд проиграла по буллитам, продлив серию до семи поражений.