"Ладья" победила "Белых медведей" - 4:3

В пятницу, 18 января, ХК "Ладья" одержал победу в Челябинске над "Белыми медведями".
В первом периоде Кирилл Кошурников вывел уральцев вперед (1:0).
В начале второго периода уральцы отличились в меньшинстве (Демид Мансуров) — 2:0. Однако, в концовке второй трети матча Виктор Башлаев и Егор Добродум сравняли счет — 2:2 (оба раза гости реализовали удаления Владислава Рачинского).
На 44-й минуте "Ладья" впервые вышла вперед после того, как большинство реализовал Андрей Гришаков. На 50-й минуте хозяева сравняли счет — дубль оформил Кошурников (3:3).
Но, на 51-й минуте Гришаков забросил свою вторую шайбу, принеся, как выяснилось позже, победу "Ладье" — 3:4. Хозяевам не помог ни отчаянный штурм ворот Артема Забродина (хозяева перебросали в нем волжан 19:3), ни замена голкипера полевым игроком в концовке.
"Белые Медведи" (12): Селиверстов (Мыльников, 43.00); Костарев (2) — Нероев, Шабанов — Несветаев — Яковлев; Тертышный — Кирпичников, Кулиев — Мансуров (2) — Кошурников; Гатиятулин — Мякишев, Ширяев (2) — Попов — Кобяков (2); Шушарин — Кузык, Зиновьев — Рачинский (4) -Лукин.
"Ладья" (4): Забродин; Валиуллов — Добродум (2), Гришаков — Журавлев — Алексеев; Костенко — Петров, Кухарев — Николенко — Кротов; Полевщиков — Габдрахманов, Огнев (2) — Башлаев -Зинатуллин; Пьянов — Веремьев, Рангаев — Торопов — Якутов.
Шайбы забросили:
1:0 Кошурников (Кулиев, Тертышный, 12.17)
2:0 Мансуров (25.47, мен.)
2:1 Башлаев (Зинатуллин, Огнев, 37.33, бол.)
2:2 Добродум (Гришаков, Журавлев, 38.21, бол.)
2:3 Гришаков (Алексеев, Журавлев, 43.00, бол.)
3:3 Кошурников (Кулиев, Тертышный, 49.05, бол.)
3:4 Гришаков (Алексеев, Журавлев, 50.40)
Штраф: 12 — 4.
Броски: 39 — 27.
Блокированные броски: 9 — 16.
Вбрасывания: 29 — 28.
Силовые приемы: 14 — 15.