"Ладья" победила "Белых медведей" - 4:3

В пятницу, 18 января, ХК "Ладья" одержал победу в Челябинске над "Белыми медведями".

В первом периоде Кирилл Кошурников вывел уральцев вперед (1:0).

В начале второго периода уральцы отличились в меньшинстве (Демид Мансуров) — 2:0. Однако, в концовке второй трети матча Виктор Башлаев и Егор Добродум сравняли счет — 2:2 (оба раза гости реализовали удаления Владислава Рачинского).

На 44-й минуте "Ладья" впервые вышла вперед после того, как большинство реализовал Андрей Гришаков. На 50-й минуте хозяева сравняли счет — дубль оформил Кошурников (3:3).

Но, на 51-й минуте Гришаков забросил свою вторую шайбу, принеся, как выяснилось позже, победу "Ладье" — 3:4. Хозяевам не помог ни отчаянный штурм ворот Артема Забродина (хозяева перебросали в нем волжан 19:3), ни замена голкипера полевым игроком в концовке.