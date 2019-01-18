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Хоккей Спорт

"Ладья" победила "Белых медведей" - 4:3

ЧЕЛЯБИНСК. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 января, ХК "Ладья" одержал победу в Челябинске над "Белыми медведями".

В первом периоде Кирилл Кошурников вывел уральцев вперед (1:0).

В начале второго периода уральцы отличились в меньшинстве (Демид Мансуров) — 2:0. Однако, в концовке второй трети матча Виктор Башлаев и Егор Добродум сравняли счет — 2:2 (оба раза гости реализовали удаления Владислава Рачинского).

На 44-й минуте "Ладья" впервые вышла вперед после того, как большинство реализовал Андрей Гришаков. На 50-й минуте хозяева сравняли счет — дубль оформил Кошурников (3:3).

Но, на 51-й минуте Гришаков забросил свою вторую шайбу, принеся, как выяснилось позже, победу "Ладье" — 3:4. Хозяевам не помог ни отчаянный штурм ворот Артема Забродина (хозяева перебросали в нем волжан 19:3), ни замена голкипера полевым игроком в концовке.

"Белые Медведи" (12): Селиверстов (Мыльников, 43.00); Костарев (2) — Нероев, Шабанов — Несветаев — Яковлев; Тертышный — Кирпичников, Кулиев — Мансуров (2) — Кошурников; Гатиятулин — Мякишев, Ширяев (2) — Попов — Кобяков (2); Шушарин — Кузык, Зиновьев — Рачинский (4) -Лукин.

"Ладья" (4): Забродин; Валиуллов — Добродум (2), Гришаков — Журавлев — Алексеев; Костенко — Петров, Кухарев — Николенко — Кротов; Полевщиков — Габдрахманов, Огнев (2) — Башлаев -Зинатуллин; Пьянов — Веремьев, Рангаев — Торопов — Якутов.

Шайбы забросили:

1:0 Кошурников (Кулиев, Тертышный, 12.17)

2:0 Мансуров (25.47, мен.)

2:1 Башлаев (Зинатуллин, Огнев, 37.33, бол.)

2:2 Добродум (Гришаков, Журавлев, 38.21, бол.)

2:3 Гришаков (Алексеев, Журавлев, 43.00, бол.)

3:3 Кошурников (Кулиев, Тертышный, 49.05, бол.)

3:4 Гришаков (Алексеев, Журавлев, 50.40)

Штраф: 12 — 4.

Броски: 39 — 27.

Блокированные броски: 9 — 16.

Вбрасывания: 29 — 28.

Силовые приемы: 14 — 15.

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