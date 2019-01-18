ВК "Нова" подписал контракт с доигровщиком Денисом Калининым, сообщает пресс-служба клуба.

В спортивной биографии волейболиста (рост 200 см, вес 95 кг), выступление за такие клубы как "Искра" (Одинцово, сезоны — 2006-11, 2012/13), "Динамо" (Калининград, 2013-15 годы), "Урал" (Уфа, сезон — 2015/16), Biosi Indexa Sora (Италия, сезон-2016/17), "Динамо" (Москва, сезон-2017/2018).

Начало сезона 2018/2019 новобранец "Новы" провел в польском клубе Indykpol AZS из города Ольштын.

В послужном списке Дениса Калинина матчи за сборную России и победа в Кубке ЕКВ.