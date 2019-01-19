В Красном Яру прошел районный бал олимпийцев

Красноярский бал олимпийцев собрал более 100 призеров и победителей спортивных состязаний различного уровня, тренеров и активистов спортивного движения района. Призы и благодарности лучшим вручил глава района Михаила Белоусова.

Открывая мероприятие, Михаил Белоусов, отметил, что бал олимпийцев должен стать доброй традицией на долгие времена: "Очень отрадно, что у нас зародилась еще одна добрая традиция — бал олимпийцев. Развитие спорта, вовлечение в него как можно большего числа жителей очень важно для развития района. Потому что только здоровая, целеустремленная нация может добиваться высоких успехов. И сегодня мы видим, что такие успехи у нас есть". Он высоко оценил спортивные достижения красноярских спортсменов, благодаря которым району удалось выйти на почетное 2-е место в областной спартакиаде среди всех муниципалитетов и отметил, что впереди перед спортсменами района стоит еще более амбициозная задача — стать лидерами.

Кроме того, Михаил Белоусов поблагодарил ветеранов спорта Красноярского района. Отдельное "спасибо" прозвучало в адрес Станислава Вязовского, который в прошлом году привез с юбилейного Кубка России по плаванию сразу 6 медалей.

Красноярский район занимается не только сохранением действующей спортивной инфраструктуры, но и созданием новой, современной, в том числе за счет участия в федеральных национальных проектах.

В районе продолжается развитие физкультуры. В этом направлении большим подспорьем является возрожденный комплекс ГТО. Более трехсот жителей района в минувшем году участвовали в сдаче нормативов этого комплекса. Вручение золотых и серебряных значков открыло церемонию награждения на торжественном мероприятии.

Богатыми на медали для красноярских спортсменов оказались в 2018 году IV открытые сельские спортивные игры среди учащихся образовательных учреждений ПФО. В соревнованиях по боксу было завоевано 5 золотых и 1 серебряная медаль.

В минувшем году больших успехов достигли воспитанники конной ДЮКСШ с. Красный Яр. Президент Самарской областной федерации конного спорта Андрей Коршунов поблагодарил главу района за помощь, которая оказывается конноспортивным организациям.

На церемонии награждения отметили памятным знаком "Чемпионат мира по футболу — 2018" тренеров-общественников из сельских поселений Красноярского района, которые вместе с родителями воспитывают ребенка, разделяют с ними победы и поражения.

В прошлом году структурное подразделение дополнительного образования детей ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Красный Яр в областном конкурсе на лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности Самарской области в номинации "Сельские учреждения" заняло 3-е место. А отдел по делам молодежи физкультуры и спорта инициировал проект "Доступный спорт" и выиграл грант ПАО "Лукойл". Софинансирование районной администрации позволило купить микроавтобус для спортивных команд. Ключи от транспортного средства Михаил Белоусов вручил на балу олимпийцев коллективу отдела.