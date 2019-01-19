В Пензе хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Дизелю"

В пятницу, 18 января, хоккеисты ЦСК ВВС из Самары в Пензе встретились с местным "Дизелем".
В итоге самарцы проиграли — 3:4. Исход матча решился в овертайме.
В пятницу, 18 января, хоккеисты ЦСК ВВС из Самары в Пензе встретились с местным "Дизелем".
В итоге самарцы проиграли — 3:4. Исход матча решился в овертайме.
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