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Хоккей Спорт

В Пензе хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Дизелю"

ПЕНЗА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 января, хоккеисты ЦСК ВВС из Самары в Пензе встретились с местным "Дизелем".

В итоге самарцы проиграли — 3:4. Исход матча решился в овертайме.

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