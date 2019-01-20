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ДТП Происшествия

Между Тольятти и Сызранью фура опрокинулась на Lada Priora

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Под Сызранью произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает ktv-ray.ru.

По словам очевидцев, ехавшую по дороге "четверку" на жесткой сцепке с другим автомобилем занесло, из-за чего резко пришлось тормозить двигавшейся за ней Lada Priora. Ехавший за "Приорой" КамАЗ тоже вынужден был экстренно пытаться остановиться. В итоге грузовик занесло и развернуло поперек дороги, после чего он опрокинулся на Lada Priora.

В легковушке было три человека. Все они выжили.

Опрокинувшаяся фура полностью перекрыла дорогу и проехать сейчас по участку Сызрань-Тольятти невозможно.

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