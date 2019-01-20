Хоккеисты "Лады" обыграли "Дизель" - 4:1

В воскресенье, 20 января, на "Дизель-Арене" в Пензе хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Дизелем".
Тольяттинцы обыграли хозяев поля со счетом 4:1.
Теперь "Лада" встретится с 27 января с ХК "Металлург Нк" в Новокузнецке.
В воскресенье, 20 января, на "Дизель-Арене" в Пензе хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Дизелем".
Тольяттинцы обыграли хозяев поля со счетом 4:1.
Теперь "Лада" встретится с 27 января с ХК "Металлург Нк" в Новокузнецке.
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