16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккеисты "Лады" обыграли "Дизель" - 4:1 В Пензе хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Дизелю" "Ладья" победила "Белых медведей" - 4:3 "Лада" по буллитам проиграла "Барсу" - 2:3 "Ладья" в овертайме уступила "Белым медведям" - 3:4

Хоккей Спорт

Хоккеисты "Лады" обыграли "Дизель" - 4:1

ПЕНЗА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати

В воскресенье, 20 января, на "Дизель-Арене" в Пензе хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Дизелем".

Тольяттинцы обыграли хозяев поля со счетом 4:1.

Теперь "Лада" встретится с 27 января с ХК "Металлург Нк" в Новокузнецке.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3