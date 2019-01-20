Хоккеисты "Лады" обыграли "Дизель" - 4:1

В воскресенье, 20 января, на "Дизель-Арене" в Пензе хоккеисты "Лады" сыграли с местным "Дизелем".

Тольяттинцы обыграли хозяев поля со счетом 4:1. Теперь "Лада" встретится с 27 января с ХК "Металлург Нк" в Новокузнецке.