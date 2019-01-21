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Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитами выиграла у "Омских ястребов" -

ОМСК. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 января, ХК "Ладья" на выезде обыграл "Омских ястребов".

Счет на 4-й минуте открыл нападающий "ястребов" Герман Волошин — 1:0. В целом первый период прошел под диктовку хозяев: сибиряки нанесли 12 бросков в створ ворот Артема Забродина, гости же лишь дважды потревожили Георгия Дубровского.

Во втором периоде игра выровнялась, и на 24-й минуте Владимир Кротов сравнял счет. Через полторы минуты Арсений Грицюк вывел вперед "Омских Ястребов" (2:1), но на 27-й минуте Семен Журавлев во второй раз сравнял счет — 2:2.

На 34-й минуте Кирилл Торопов длинным пасом вывел в прорыв Степана Стешенко, и форвард "Ладьи" вывел гостей вперед — 2:3.

Череда удалений у "Ладьи" в концовке второго и начале третьего периодов привела к тому, что Семен Асташевский на 42-й минуте вновь сделал счет равным (3:3).

На 48-й минуте Егор Алексеев выиграл вбрасывание в чужой зоне и переадресовал шайбу Константину Кухареву, который и переправил ее в ворота омичей — 3:4.

На 50-й минуте Егор Добродум броском от синей линии застиг врасплох голкипера хозяев Никиту Дианова — 3:5.

На 54-й минуте Алексеев (набрал 4 очка в этом матче — забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам) реализовал большинство, увеличив преимущество "Ладьи" до трех шайб — 3:6.

Тем не менее, хозяева не сдались, и вскоре сократили счет — 4:6 после броска Матвея Заседы. На 58-й минуте сибиряки воспользовались ошибкой волжан у своих ворот, и Егор Чинахов с пятака "расстрелял" ворота Забродина — 5:6.

За две минуты до окончания третьего периода хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, и тот же Чинахов сравнял счет — 6:6.

На старте овертайма тольяттинцы больше минуты вынуждены были обороняться в меньшинстве, но счет не изменился. Судьба мата решалась в серии буллитов.

Здесь точнее оказались тольяттинцы: Журавлев и Никита Огнев забросили по шайбе, а хозяева ни разу не смогли переиграть Забродина — 6:7 победа "Ладьи".

21 января соперники встретятся еще раз.

"Омские Ястребы" (12): Дубровский (Дианов, 33.24 — 58.06, 58.24); Спиценко (2) — Елизаров (2); Волошин — Дмитричев (2) — Чинахов; Скоробогатов — Денисевич, Грицюк (2) — Асташевский (2) — Казаков; Сиренко — Щекин, Заседа — Зубов — И.Баданин; Мельников, Пчалин, Аликов — Махрин — Мельников (2), Шама.

 

"Ладья" (28): Забродин; Валиуллов — Добродум (2), Гришаков (12) — Журавлев (2) — Алексеев (2); Костенко — Петров (4), Кухарев — Николенко — Кротов; Габдрахманов (2) — Полевщиков (2), Огнев — Башлаев — Зинатуллин; Веремьев (2) — Пьянов, Рангаев — Торопов — Стешенко.

 

Шайбы забросили:

1:0 Волошин (Чинахов, 03.46)

1:1 Кротов (23.23)

2:1 Грицюк (Елизаров, 24.57)

2:2 Журавлев (Алексеев, Гришаков, 26.20)

2:3 Стешенко (Торопов, 33.24)

3:3 Асташевский (Грицюк, Казаков, 41.40, бол.)

3:4 Кухарев (Алексеев, 47.45)

3:5 Добродум (Алексеев, 49.14)

3:6 Алексеев (Гришаков, Валиуллов, 53.03, бол.)

4:6 Заседа (54.52)

5:6 Чинахов (Дмитричев, 57.05)

6:6 Чинахов (Дмитричев, Волошин, 58.24)

6:7 Огнев (решающий буллит, 65.00)

Штраф: 12 — 28.

Броски: 37 — 19.

Блокированные броски: 5 — 13.

Вбрасывания: 35 — 26.

Силовые приемы: 5 — 10.

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