"Ладья" по буллитами выиграла у "Омских ястребов"

В воскресенье, 20 января, ХК "Ладья" на выезде обыграл "Омских ястребов".
Счет на 4-й минуте открыл нападающий "ястребов" Герман Волошин — 1:0. В целом первый период прошел под диктовку хозяев: сибиряки нанесли 12 бросков в створ ворот Артема Забродина, гости же лишь дважды потревожили Георгия Дубровского.
Во втором периоде игра выровнялась, и на 24-й минуте Владимир Кротов сравнял счет. Через полторы минуты Арсений Грицюк вывел вперед "Омских Ястребов" (2:1), но на 27-й минуте Семен Журавлев во второй раз сравнял счет — 2:2.
На 34-й минуте Кирилл Торопов длинным пасом вывел в прорыв Степана Стешенко, и форвард "Ладьи" вывел гостей вперед — 2:3.
Череда удалений у "Ладьи" в концовке второго и начале третьего периодов привела к тому, что Семен Асташевский на 42-й минуте вновь сделал счет равным (3:3).
На 48-й минуте Егор Алексеев выиграл вбрасывание в чужой зоне и переадресовал шайбу Константину Кухареву, который и переправил ее в ворота омичей — 3:4.
На 50-й минуте Егор Добродум броском от синей линии застиг врасплох голкипера хозяев Никиту Дианова — 3:5.
На 54-й минуте Алексеев (набрал 4 очка в этом матче — забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам) реализовал большинство, увеличив преимущество "Ладьи" до трех шайб — 3:6.
Тем не менее, хозяева не сдались, и вскоре сократили счет — 4:6 после броска Матвея Заседы. На 58-й минуте сибиряки воспользовались ошибкой волжан у своих ворот, и Егор Чинахов с пятака "расстрелял" ворота Забродина — 5:6.
За две минуты до окончания третьего периода хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, и тот же Чинахов сравнял счет — 6:6.
На старте овертайма тольяттинцы больше минуты вынуждены были обороняться в меньшинстве, но счет не изменился. Судьба мата решалась в серии буллитов.
Здесь точнее оказались тольяттинцы: Журавлев и Никита Огнев забросили по шайбе, а хозяева ни разу не смогли переиграть Забродина — 6:7 победа "Ладьи".
21 января соперники встретятся еще раз.
"Омские Ястребы" (12): Дубровский (Дианов, 33.24 — 58.06, 58.24); Спиценко (2) — Елизаров (2); Волошин — Дмитричев (2) — Чинахов; Скоробогатов — Денисевич, Грицюк (2) — Асташевский (2) — Казаков; Сиренко — Щекин, Заседа — Зубов — И.Баданин; Мельников, Пчалин, Аликов — Махрин — Мельников (2), Шама.
"Ладья" (28): Забродин; Валиуллов — Добродум (2), Гришаков (12) — Журавлев (2) — Алексеев (2); Костенко — Петров (4), Кухарев — Николенко — Кротов; Габдрахманов (2) — Полевщиков (2), Огнев — Башлаев — Зинатуллин; Веремьев (2) — Пьянов, Рангаев — Торопов — Стешенко.
Шайбы забросили:
1:0 Волошин (Чинахов, 03.46)
1:1 Кротов (23.23)
2:1 Грицюк (Елизаров, 24.57)
2:2 Журавлев (Алексеев, Гришаков, 26.20)
2:3 Стешенко (Торопов, 33.24)
3:3 Асташевский (Грицюк, Казаков, 41.40, бол.)
3:4 Кухарев (Алексеев, 47.45)
3:5 Добродум (Алексеев, 49.14)
3:6 Алексеев (Гришаков, Валиуллов, 53.03, бол.)
4:6 Заседа (54.52)
5:6 Чинахов (Дмитричев, 57.05)
6:6 Чинахов (Дмитричев, Волошин, 58.24)
6:7 Огнев (решающий буллит, 65.00)
Штраф: 12 — 28.
Броски: 37 — 19.
Блокированные броски: 5 — 13.
Вбрасывания: 35 — 26.
Силовые приемы: 5 — 10.