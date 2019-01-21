Срочник из Сызрани разбился в БТР в горах Абхазии

Срочник из Сызрани, 21-летний механик, погиб в сорвавшемся в обрыв в ущелье реки Кодори БТР, пишет ura.news со ссылкой на главу общественной организации "У военнослужащих тоже есть права" Алексея Ковалева.

По данным правозащитника, утром 18 января бронертранспортер с солдатами ехал в колонне с полигона в пункт дислокации. На узком участке дороги призывник из Краснодарского края не справился с управлением, БТР рухнул в ущелье реки Кодори в районе пос. Цебельда. Травмы получили командир взвода 27-летний контрактник из Шахт и 23-летний рядовой из Башкортостана. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний срочник из Сызрани.

"Причины происшествия еще выясняются. Скорее всего, все будет оформлено как ДТП — водитель не справился с управлением", — добавил Ковалев.