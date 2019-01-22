"Ладья" на выезде в овертайме уступила "Омским ястребам"

В понедельник, 21 января, ХК "Ладья" на выезде проиграл "Омским ястребам". В отличие от первого матча между этими командами, второй оказался куда менее результативным.
Почти два периоде нулевой счет сохранялся. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Леонида Николенко точным броском ответил Роман Баданин (1:1).
В середине третьего периода тольяттинцы практически две минуты играли впятером против троих полевых игроков омичей, но реализовать численной преимущество не смогли.
Победу "ястребам" на 2-й минуте овертайма принес Герман Волошин — 2:1 победа сибиряков.
"Омские Ястребы" (10): Романов; Спиценко (2) — Елизаров; Волошин (2) — Дмитричев — Чинахов; Скоробогатов — Щекин, Грицюк — Асташевский (2) — Казаков; Сиренко — Яневский, Заседа — Махрин — Мельников (2); Денисевич, Денисевич, Р.Баданин — Зубов (2) — И.Баданин.
"Ладья" (18): Забродин; Валиуллов — Добродум, Гришаков — Журавлев — Алексеев (2); Костенко — Петров, Кухарев — Николенко (10) — Кротов; Габдрахманов (2) — Полевщиков (2), Башлаев (2) — Торопов — Зинатуллин; Веремьев — Пьянов, Рангаев — Агалаков — Якутов.
Шайбы забросили:
0:1 Николенко (Габдрахманов, Кухарев, 38.03)
1:1 Р.Баданин (И.Баданин, 39.13)
2:1 Волошин (Елизаров, Дмитричев, 61.47)
Штраф: 10 — 18.
Броски: 31 — 24.
Блокированные броски: 4 — 18.
Вбрасывания: 37 — 18.
Силовые приемы: 5 — 8.