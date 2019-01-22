"Ладья" на выезде в овертайме уступила "Омским ястребам"

В понедельник, 21 января, ХК "Ладья" на выезде проиграл "Омским ястребам". В отличие от первого матча между этими командами, второй оказался куда менее результативным.

Почти два периоде нулевой счет сохранялся. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами: на гол Леонида Николенко точным броском ответил Роман Баданин (1:1). В середине третьего периода тольяттинцы практически две минуты играли впятером против троих полевых игроков омичей, но реализовать численной преимущество не смогли. Победу "ястребам" на 2-й минуте овертайма принес Герман Волошин — 2:1 победа сибиряков.