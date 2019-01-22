Под Самарой подросток попал под автобус

Во вторник, 22 января, на территории Волжского района в ДТП пострадал 15-летний пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, авария произошла на 22 км трассы Самара — Бугуруслан. Юноша и его брат вышли из автобуса, обошли его спереди и направились на противоположную сторону проезжей части вне пешеходного перехода. В итоге одного из них сбил автобус, которым управлял 41-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. По факту ДТП ведется проверка.