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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Сотрудники МЧС эвакуировали людей из окруженного кипятком трамвая

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 января, в Самаре трамвай оказался окружен кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой диаметром 1000 мм на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы помогли эвакуировать людей из вагона. Среди спасенных были и дети.

По предварительным данным, в спасательной операции участвовали 18 сотрудников МЧС. Также на месте происшествия работали полицейские и сотрудники других экстренных служб.

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