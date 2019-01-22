Сотрудники МЧС эвакуировали людей из окруженного кипятком трамвая

Во вторник, 22 января, в Самаре трамвай оказался окружен кипятком из-за прорыва трубы с горячей водой диаметром 1000 мм на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы помогли эвакуировать людей из вагона. Среди спасенных были и дети. По предварительным данным, в спасательной операции участвовали 18 сотрудников МЧС. Также на месте происшествия работали полицейские и сотрудники других экстренных служб.