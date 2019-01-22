Самарские студенты смогут сдать зачет по мемам в юношеской библиотеке

Самарская областная юношеская библиотека (пр. Ленина, 14) 24 января, в 14:00, проведет для молодежи "Креативную сессию" (16+), посвященную Дню российского студенчества.

Юношам и девушкам предложат пофантазировать и представить, каким было бы обучение, если бы его придумали и проводили сами студенты. Участникам выдадут зачетку с указанием как классических, так и вымышленных предметов.

Например, студентам предложат сдать видеозачет по литературе. Для этого необходимо будет без подготовки пересказать известные интересные книги на выбор.

"Физкультура": участники освоят работу со специальным снарядом — пои (пара шаров, связанных веревкой или цепью), который используется для кручения и жонглирования.

"Химия": ребята будут различать лимонады по вкусу.

"Театрализация": студентам нужно будет отгадать все театральные загадки, зашифрованные в проекте "Библиовижн", и сделать креативное селфи в фотозоне.

По предмету "мемсология" студентам необходимо будет создать мем о библиотеке.

"Приметы": существует множество студенческих примет, помогающих сдать экзамен или получить зачет автоматом. Участникам нужно будет перечислить знакомые им студенческие суеверия и придумать новые.

Аспирант Самарского медицинского университета Луиза Кирасирова выступит с лекцией "Почему я не могу проснуться, или Как просыпаться по утрам".

Лучшие студенты получат дипломы "Настоящий студент" и призы от библиотеки.

В 18:00 библиотека приглашает команды студентов и всех желающих на интеллектуальную битву. Соревнование будет проходить по пяти темам, связанным с литературой, киноиндустрией, науками и так далее.

Вход свободный.