Михаил Щербаков стал художественным руководителем Самарской филармонии

Во вторник, 22 января, на собрании коллектива врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов объявил о назначении народного артиста РФ, главного дирижера и худрука Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаила Щербакова художественным руководителем филармонии.

По словам Сергея Филиппова, в будущем Щербаков будет совмещать работу художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра.

"Выражаю свою благодарность и признательность министерству культуры, Елене Козловой за высокую должность, которую мне поручено исполнять, и надеюсь, что у меня это получится. Можно сказать, что я всю жизнь шел к этому. 28-й год я работаю в Самарской филармонии, знаю ее специфику. У филармонии - высокопрофессиональный коллектив. У нас есть успехи, но стоять на месте нельзя, нужно двигаться дальше.

Я вижу два направления развития филармонии: одно - обращенное внутрь самой филармонии, которое заключено в единстве работы художественного руководителя и всех ее художественных сил. Также филармония должна заниматься продвижением имиджа Самарской области в России и за рубежом. Необходимо также расширять и круг почитателей филармонии", - прокомментировал назначение Михаил Щербаков.