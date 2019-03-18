Промсвязьбанк, "Мир" и S7 Airlines запускают первую мильную карту для бизнеса с программой лояльности

Промсвязьбанк запустил первую на рынке корпоративную тревел-карту с тройной бонусной системой. С ее помощью владельцы корпоративных карт могут копить баллы и экономить на деловых поездках и путешествиях. Партнерами Промсвязьбанка по программе выступают платежная система "Мир" и авиакомпания S7.

Пользователи карты "Мир" Premium Business за каждые потраченные по бизнес-карте 100 рублей получают 1 балл от банка. При этом стоимость 1 балла равна 1 рублю. Кроме того, за совершение деловых поездок рейсами S7 Airlines на счет компании начисляется до 7% в баллах в рамках программы S7 Profi. Сотрудникам компании дополнительно начисляются мили S7 Priority, которые можно потратить на личные путешествия.

Баллы можно обменять на полеты в любую точку собственной маршрутной сети S7 Airlines и дополнительные услуги: место повышенной комфортности (от 300 баллов), провоз дополнительного багажа (от 800 баллов) и заказ специального питания (от 150 баллов). К примеру, за 2500 баллов можно приобрести перелет по маршруту Москва - Санкт-Петербург, а за 7500 баллов долететь из Москвы до Мюнхена.

"Мы считаем, что проведение бизнес-расходов по карте может быть не только удобным, но и выгодным, поэтому предложили совместить в одном продукте несколько программ лояльности, чтобы у предпринимателей не было сомнений, какой картой расплачиваться. Можно получать баллы от банка, а также копить баллы и мили от авиакомпании. Это уникальное предложение для рынка", - говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса.

"Мы рады объявить о сотрудничестве с Промсвязьбанком: нам очень близок подход коллег в стремлении создавать для бизнеса максимально выгодные продукты, простые и удобные в использовании. Стать участником S7 Profi может бизнес любого размера, в том числе индивидуальные предприниматели с небольшими командами. Программа S7 Profi позволяет компаниям не просто упростить процесс организации командировок, но и существенно сократить расходы на деловые путешествия сотрудников за счет баллов, которые можно потратить на авиабилеты и услуги на борту S7 Airlines", - отмечает Евгений Юркевич, руководитель программы S7 Profi.

Первым пользователем новой тревел-карты стал генеральный директор компании ООО "Металз Проджект-2017" Борис Рабинович: "Я являюсь клиентом Промсвязьбанка не так давно, однако продукты, которые предложил мне банк, действительно очень удобны и выгодны для ведения бизнеса. Так оказалось и в этот раз. Еще при открытии счета менеджер запомнил мои слова о моих частых перелетах и перелетах сотрудников моей компании. И как только появилась карта, которая стала выгодна мне в плане получения бонусов и иных льгот, мне позвонили из банка и рассказали об этой интересной возможности".

В стоимость ежемесячного обслуживания карты включен консьерж-сервис, который предусматривает круглосуточное выполнение личных и деловых поручений держателя карты. Также пользователям карты доступна премиальная программа страхования, которая действует по всему миру на неограниченное количество поездок. Страховое покрытие медицинских и медико-транспортных расходов на время путешествия для держателя карты составляет 100 000 USD, для детей клиента - 30 000 USD. Программа дополнительно покрывает задержку рейса и расходы по утрате или задержке багажа.