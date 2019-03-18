ПСК имени Кирова открыл цех переработки молока

В хозяйстве Ивана Кувшинова мы бываем регулярно, о чем и рассказываем нашим читателям. И по тому, как обстоят дела в производственно-сельскохозяйственном кооперативе имени Кирова, можем судить о том, что происходит в молочной отрасли, какие проблемы возникают и как решаются.

На этот раз поводом повидаться с бессменным руководителем кооператива Иваном Юрьевичем Кувшиновым стал запуск цеха переработки молока. Проблема сбыта для производителей молока актуальна всегда. Несмотря на то что потребность в качественном востребованном и социально значимом продукте и его производных в нашем регионе довольно высока, переработчики порой диктуют поставщикам цены, которые не позволяют не то что развивать производство, но и попросту сводить концы с концами. Спасибо господдержке, она сегодня здорово выручает хозяйства с высокой продуктивностью стада.

Не будем вдаваться в подробности, и анализ ситуации на молочном рынке - это тема другого материала. Скажем лишь, что мысль о создании собственного цеха по переработке возникла не от хорошей жизни. Иван Юрьевич на своем веку (а он возглавляет хозяйство без малого 30 лет) многое повидал. И то время, когда хозяйство долги душили, помнит в деталях. Поэтому, когда в 2014 году кооператив вышел на стабильную работу, сказал себе: "Все, теперь будем жить только на свои средства - никаких кредитов".

Численность поголовья - полторы тысячи - постоянная величина чуть ли не с самого основания хозяйства. А вот продуктивность стада от года к году улучшается. В 2017 году надаивали 6430 литров на голову, в прошлом - 6500, и это не предел, уверен председатель, хотя за рекордами не гонится. "Нам не надо восьми или десяти тысяч литров с головы. Главное - здоровье животных, а это хорошие корма и уход. Тогда и молоко будет полезным", - говорит Иван Юрьевич. Такое отношение к делу характеризует Кувшинова не только как крепкого хозяйственника, но и как руководителя племрепродуктора, поставляющего молодняк на самарские фермы.

Еще в августе 2017 года на том месте, где сейчас стоит цех, была поляна. Строили быстро и качественно, кстати, на те средства, что получили в качестве субсидий за высокие надои молока. Как и планировали, открыли производство в январе и уже с середины месяца начали отгружать продукцию. Цех переработки возглавил опытный специалист-пищевик Юрий Антонов. Сегодня в ежедневном режиме здесь перерабатывается две тонны молока, а мощностей хватит и на восемь тонн. Производством и доставкой молока в торговые точки (а это Кошки, Самара, Тольятти, Сергиевский район) занимается 10 человек. С увеличением выпуска продукции руководство с этим не спешит - надо сбыт сначала наладить. Сегодня 11 наименований продукции от молока до масла уже получили первые отзывы покупателей. "Наша продукция вызывает интерес не только потому, что мы реализуем ее по умеренным ценам. Главное достоинство - в том, что ее готовят из "живого" молока, - говорит начальник цеха, - от дойки до переработки не более двух-трех часов. Мы его лишнего не перекачиваем и не охлаждаем - в этом нет необходимости. А в остальном - все по ГОСТам".

Иван Кувшинов признается, что запустил переработку в ответ на наводнение рынка молочным фальсификатом: "Мы решили порадовать людей хорошим продуктом. Лет через 10, глядишь, наши покупатели и в больницу ходить станут реже".

Иван Кувшинов, руководитель ПСК имени Кирова:

- Я всю жизнь в животноводстве. И то, что сегодня происходит на рынке молочной продукции, меня не устраивает. Воевать с этим не могу - жизни не хватит. Но и мириться не намерен. Вот и решил заняться производством честной молочки - без обмана. Поэтому, когда дело дошло до названия продукции, долго раздумывать не стал. Я за ее качество отвечаю своим именем.