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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс взыскивает со строителей улицы к "Самара Арене" 118 млн рублей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области взыскивает с подрядчика по строительству ул. Дальней - ООО "ССК "ДорМостАэро" - 118,96 млн рублей. С соответствующим иском минтранс обратился в Арбитражный суд Самарской области.

Фото: Ольга Новикова

Долг образовался, согласно материалам КАД ВАС, из-за нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту на строительство ул. Дальней (от Московского шоссе до ул. Арена 2018), который был заключен с обществом 21 июня 2016 года. По данным ИАС Seldon Basis, общая стоимость работ по контракту составляла 403,01 млн рублей.

Напомним, строительство ул. Дальней велось в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году. Эта улица располагается в непосредственной близости от стадиона "Самара Арена".

По сведениям ИАС Seldon Basis, исполнение контракта было прекращено в августе 2018 г. по соглашению сторон. Само соглашение опубликовано на официальном сайте госзакупок. В нем сообщается, что обязательства по контракту были исполнены сторонами на 390,39 млн руб., на 12,62 млн руб. стороны решили не производить оплату и работы.

Претензия минтранса об уплате пени по этому госконтракту была направлена в ООО "ССК "ДорМостАэро" 28 декабря 2018 г. и мотивировалась тем, что работы по контракту должны были быть выполнены до 30 ноября 2017 года. Как указывается в претензии, работы в полном объеме были переданы министерству только 16 августа 2018 года.

По состоянию на 1 декабря 2017 г. подрядчик выполнил работы по контракту на 116,6 млн руб., отмечается в претензии минтранса.

За нарушение сроков контракт предусматривает взимание с подрядчика пени, которая за 268 дней просрочки, по подсчетам минтранса, составляет 118,96 млн рублей. Судом решение по иску министерства пока не принято.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ССК "ДорМостАэро" зарегистрировано в Самаре в 2007 г. и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка общества по итогам 2017 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 1,79 млрд руб., чистая прибыль - 9,71 млн рублей. Директором компании является Максим Гмирач, собственником - Ислям Еникеев.

 

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