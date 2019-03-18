Минтранс взыскивает со строителей улицы к "Самара Арене" 118 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области взыскивает с подрядчика по строительству ул. Дальней - ООО "ССК "ДорМостАэро" - 118,96 млн рублей. С соответствующим иском минтранс обратился в Арбитражный суд Самарской области.

Долг образовался, согласно материалам КАД ВАС, из-за нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту на строительство ул. Дальней (от Московского шоссе до ул. Арена 2018), который был заключен с обществом 21 июня 2016 года. По данным ИАС Seldon Basis, общая стоимость работ по контракту составляла 403,01 млн рублей.

Напомним, строительство ул. Дальней велось в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году. Эта улица располагается в непосредственной близости от стадиона "Самара Арена".

По сведениям ИАС Seldon Basis, исполнение контракта было прекращено в августе 2018 г. по соглашению сторон. Само соглашение опубликовано на официальном сайте госзакупок. В нем сообщается, что обязательства по контракту были исполнены сторонами на 390,39 млн руб., на 12,62 млн руб. стороны решили не производить оплату и работы.

Претензия минтранса об уплате пени по этому госконтракту была направлена в ООО "ССК "ДорМостАэро" 28 декабря 2018 г. и мотивировалась тем, что работы по контракту должны были быть выполнены до 30 ноября 2017 года. Как указывается в претензии, работы в полном объеме были переданы министерству только 16 августа 2018 года.

По состоянию на 1 декабря 2017 г. подрядчик выполнил работы по контракту на 116,6 млн руб., отмечается в претензии минтранса.

За нарушение сроков контракт предусматривает взимание с подрядчика пени, которая за 268 дней просрочки, по подсчетам минтранса, составляет 118,96 млн рублей. Судом решение по иску министерства пока не принято.