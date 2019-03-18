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Происшествия

Полицейские аэропорта Курумоч помогли пассажирке из Пушкино вернуть утерянные часы

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 февраля, в аэропорту Курумоч, проходя через досмотр перед посадкой в стерильной зоне и забирая вещи из корзины, жительница города Пушкино уронила наручные часы и обнаружила их отсутствие уже в зале ожидания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Потерявшая часы женщина обратилась за помощью к сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Самары.

Стражи порядка сразу подключились к поиску. При просмотре записей систем видеонаблюдения аэропорта они выяснили, что часы увидел мужчина, проходивший досмотр следом за женщиной. Он поднял их и начал выяснять у пассажиров, находящихся в досмотровой зоне, кому они принадлежат. Но к тому моменту обронившая часы женщина уже прошла в зал ожидания.

Полицейские быстро установили личность этого мужчины, подошли к нему вместе с владелицей часов, и он отдал ей их.

Жительница Пушкино поблагодарила оказавших ей помощь полицейских.

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