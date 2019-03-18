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Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" откроется фотовыставка "В главной роли…"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 марта, в 18:00 в галерее "Новое пространство" СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) откроется фотовыставка "В главной роли…" (16+), посвященная Году театра в России.

На выставке представят порядка 100 фотографий, сюжеты которых созвучны с темой театра.

Авторы работ (члены Фотообъединения областного Союза журналистов): Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева, Елена Демидова, Владимир Иванов, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Сергей Курочкин, Вениамин Крайнов, Андрей Ларионов, Екатерина Лобанова, Георгий Майоров, Юрий Стрелец, Николай Федорин, Георгий Фролов, Наталья Шинкевич.

Фотохудожники поставили перед собой задачу - найти аналогию между реальной жизнью и сценической. У "театра жизни" нет антрактов и время окончания неизвестно.

Выставка продлится до 3 апреля. Вход свободный.

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