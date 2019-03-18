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Культура

Ирина Зверева опровергла информацию о возможном смещении Бориса Кейльмана с поста руководителя Грушинского клуба

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева опровергла информацию о возможном смещении Бориса Кейльмана с поста руководителя клуба, пишет samara.kp.ru. По ее словам, в субботу, 16 марта, Кейльмана уже перевели из реанимации.

"У него был не инфаркт, но, как мне рассказали в министерстве здравоохранения, приступ повлек за собой проблемы с сердцем", - поделились информацией с изданием Ирина Зверева.

Она подтвердила, что Борису Кейльману стало плохо 15 марта во время очередного заседания Грушинского клуба.

Напомним, ранее дочь Бориса Кейльмана Мария заявила, что идет рейдерский захват Грушинского клуба и ее отца хотят лишить полномочий руководителя организации, о чем и говорили на заседании.

Эту информацию вице-президент Грушинского клуба Ирина Зверева опровергла.

"Это полный бред. Изменения касались просто приведения устава в соответствии с законом. Согласно редакции гражданского кодекса от 2014 г. должно быть разделение полномочий руководителя коллегиального органа и единоличного исполнительного органа. Мы обсуждали разделение полномочий, а также сроки работы представителей коллегиального органа. То есть речь идет только о разделении полномочий, а не о смене руководителя. Борис Кейльман - наш единственный бессменный президент. Об этом говорят все в клубе", - заявила Ирина Зверева.

По ее словам, заседание было остановлено ровно в тот момент, когда президенту клуба стало плохо. Поэтому ни одно решение принято не было. Вопросы вновь планируется вынести на обсуждение на следующем заседании Грушинского клуба в апреле этого года. Дату планируют назначить в ближайшее время с учетом состояния здоровья Бориса Кейльмана.

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