ВТБ в Самаре подключил офисы к Единой биометрической системе

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы (ЕБС) в девяти отделениях Самарской области. Всего по стране ЕБС внедрена в 270 офисах банка. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.

Воспользоваться услугой можно в следующих региональных офисах банка:

г. Самара, ул. Аврора, д. 181

г. Самара, проспект Кирова, д. 283

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 217

г. Самара, ул. Ленинградская, д. 48-50

Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, микрорайон "Южный город", Николаевский проспект, д. 35

г. Тольятти, ул. Голосова, д. 30А

г. Сызрань, ул. Советская д. 80

г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая д. 39

г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84А

Для того чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

"Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам", — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

"В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах", — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых — с 1 июля 2018 г. сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.