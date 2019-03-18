ВТБ в Самаре подключил офисы к Единой биометрической системе

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы (ЕБС) в девяти отделениях Самарской области. Всего по стране ЕБС внедрена в 270 офисах банка. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.
Воспользоваться услугой можно в следующих региональных офисах банка:
- г. Самара, ул. Аврора, д. 181
- г. Самара, проспект Кирова, д. 283
- г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 217
- г. Самара, ул. Ленинградская, д. 48-50
- Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, микрорайон "Южный город", Николаевский проспект, д. 35
- г. Тольятти, ул. Голосова, д. 30А
- г. Сызрань, ул. Советская д. 80
- г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая д. 39
- г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84А
Для того чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.
"Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам", — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
"В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах", — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых — с 1 июля 2018 г. сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.
Единая биометрическая система — это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.
Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен "Ростелеком". Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.