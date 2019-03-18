В губернии отпраздновали воссоединение России с Крымом

В понедельник, 18 марта, в регионе прошла общественная акция "Соединяя сердца!", посвященная празднованию 5-летней годовщины вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

В течение дня в Самарской области работали мобильные пункты, где каждый желающий мог написать свои поздравления в социальных сетях с хэштегом #СоединяяСердца, #ПередаюПриветКрыму на интерактивном планшете. Поздравления размещали на специально созданном аккаунте.

Главные мероприятия начались вечером на склоне площади Славы в Самаре, где к акции присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с волонтерами Российского молодежного союза он записал видео с поздравлением для жителей Республики Крым.

"Есть ощущение, что эта Крымская весна всех нас действительно объединила. И это, безусловно, сегодня чувствовали все, кто пришел сюда еще раз вспомнить события, которые объединили нашу страну и всех граждан Российской Федерации", — сказал глава региона.

Перед самарцами и гостями города с театрализованными перформансами выступили специально приглашенный уличный театр из Крыма Gefest-show и уличные театральные коллективы Самары ("Пластилиновый дождь", "Меломания", "Комиксы" и др.). Для всех желающих работала уникальная выставка "живых скульптур", выражающих узнаваемые символы и объекты Республики Крым и Самарской области. Любой мог сделать с ними фотографию на память.

Также для гостей праздника был организован концерт с участием известных творческих коллективов и солистов Самарской области: групп "Революция", "Мадам Брошкина", "Холидей Z", ВИА "Куйбышев"; танцевального коллектива "PROдвижение", Рэп-проекта DAROM DOBRO и Дмитрия Рубина, музыкального центра "АВТОКЛУБ" и Детского театра эстрады "Льдинка", команд КВН Самарской лиги, Александры Байдачной и др. В течение всего концерта присутствующие на склоне площади Славы люди принимали участие во флэшмобе, отражающем основную идею акции "Соединяя сердца!" — это танцы.

Гости и участники праздника уходили с площади Славы под большим впечатлением. "Сегодня здесь царила очень теплая атмосфера, было много молодежи, родителей с детьми. Приехали наши друзья из Евпатории, из Крыма и привезли свои чудесные работы. Всем было комфортно", — поделилась эмоциями волонтер Российского союза молодежи Юлия Фомченко.