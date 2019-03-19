В Самаре откроется выставка фотографий из Квебека

На Фестивале франкофонии в Самаре 22 марта откроется выставка канадского фотографа Николя-Франк Вашона "Война и мир: взгляд на квебекскую сцену".
Фотографии познакомят с миром театра кукол "Желтая субмарина" ("Sous-Marin Jaune", Канада, Квебек) и постановкой по произведению Льва Толстого "Война и мир" режиссера Антуана Лаприза, подготовленной совместно с театром "Le théâtre de quartier".
Выставка подготовлена при поддержке Посольства Канады в РФ.
Экспозиция откроется 22 марта в 17:00 в Альянс Франсез Самара.