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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка фотографий из Квебека

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Фестивале франкофонии в Самаре 22 марта откроется выставка канадского фотографа Николя-Франк Вашона "Война и мир: взгляд на квебекскую сцену".

Фотографии познакомят с миром театра кукол "Желтая субмарина" ("Sous-Marin Jaune", Канада, Квебек) и постановкой по произведению Льва Толстого "Война и мир" режиссера Антуана Лаприза, подготовленной совместно с театром "Le théâtre de quartier".

Выставка подготовлена при поддержке Посольства Канады в РФ.

Экспозиция откроется 22 марта в 17:00 в Альянс Франсез Самара.

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