В Сызрани нетрезвый водитель пытался уйти от ДПС дворами, но не разъехался с сугробом

Сотрудники полиции Сызрани задержали нетрезвого 21-летнего водителя ВАЗ-2109, проигнорировавшего требование инспекторов об остановке и попытавшегося скрыться, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

16 марта рано утром активисты "Ночного патруля" обратили внимание на вазовскую "девятку", которой управлял водитель с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС и уже через несколько минут указанный автомобиль был замечен на пр. 50 лет Октября. Однако требования об остановке нарушитель проигнорировал и пытался скрыться во дворах, при этом выключив световые приборы. После непродолжительной погони водитель не справился с управление и допустил наезд на снежный вал. В ходе проверки у молодого человека имелись явные признаки опьянения, что подтвердилось в результате освидетельствования.

В отношении задержанного были собраны административные материалы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства).