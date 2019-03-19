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ЖКХ и благоустройство Общество

Александр Хинштейн попросил силовиков и Минстрой РФ проверить УК "Домкоминвеста"

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обратился в надзорные и силовые структуры, а также к федеральным властям с просьбой организовать проверку деятельности самарских управляющих компаний, подконтрольных "Домкоминвесту".

"Направил запросы Генпрокурору, министру внутренних дел и министру строительства РФ о проверке деятельности самарских УК, подконтрольных "Домкоминвест", в т. ч. целевого расходования средств, собранных у жителей", — написал парламентарий в Twitter.

По словам депутата, число жалоб на управляющие компании растёт с каждым днём, а качество услуг — ниже всякой критики.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

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