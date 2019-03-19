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В Сызрани во время тренировки умерла 18-летняя спортсменка

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 18 марта, в Сызрани на спортивной базе СШОР № 2 во время плановых тренировочных занятий скончалась 18-летняя спортсменка, сообщает ktv-ray.ru.

По данным администрации спортшколы, в начале тренировки во время разминочного бега на открытой спортивной площадке, девушка без видимых внешних причин потеряла сознание. Тренеры вызвали скорую помощь, в ожидании которой они проводили реанимационные мероприятия, предусмотренные в подобных случаях. Бригада медиков прибыла на базу через восемь минут. Несмотря на все принятые меры, не удалось спасти жизнь спортсменки. Точная причина смерти будет установлена специалистами.

По предварительной информации, умершая спортсменка своевременно проходила углубленный медицинский осмотр, противопоказаний для занятий спортом не имела. Информация о случившемся оперативно была сообщена в региональное министерство спорта. По поручению главы ведомства Дмитрия Шляхтина, из Самары в Сызрань сразу же была направлена комиссия министерства для выяснения всех деталей и причин произошедшего. Помимо этого делом занимаются правоохранительные и следственные органы.

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