В минспорта прокомментировали инцидент с гибелью сызранской спортсменки

Министерство спорта Самарской области опубликовало в Twitter комментарий по поводу гибели 18-летней воспитанницы СШОР-2 во время тренировки.

Напомним, 18 марта в 16:40 в Сызрани на спортивной базе СШОР №2 проходило плановое тренировочное занятие спортсменов, занимающихся академической греблей. По данным администрации СШОР №2, в начале тренировки во время разминочного бега (легкий бег по кругу) на открытой спортивной площадке 18-летняя спортсменка Анастасия Волобуева без видимых внешних причин потеряла сознание. Тренеры вызвали "скорую помощь", в ожидании которой они самостоятельно проводили реанимационные мероприятия, предусмотренные в подобных случаях. Бригада "скорой помощи" прибыла на базу через восемь минут. Несмотря на принятые меры, жизнь спортсменки спасти не удалось. Происшедшие события были зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной на спортивной площадке.

По информации минспорта, спортсменка своевременно проходила медицинский осмотр, в том числе в сентябре 2018 г. и марте 2019 года. Имеется медицинское заключение от 4 марта 2019 г. о ее допуске к занятиям спортом и участию в соревнованиях. Противопоказаний для занятий спортом, согласно данному заключению, не было. Точная причина смерти будет определена специалистами.

Информация о случившемся оперативно была передана спортивной школой в министерство спорта Самарской области. По поручению министра Дмитрия Шляхтина вчера в Сызрань сразу же была направлена комиссия министерства для выяснения в рамках своих полномочий деталей происшедшего.

"По предварительным выводам, нарушений в организации тренировочного процесса не выявлено: занятие спортсменки проходило в допустимых условиях согласно графику и тренировочному плану, утвержденному тренерским составом, спортсменка имела медицинский допуск к занятиям по спортивной подготовке, тренеры действовали в соответствии с установленным порядков и приняли необходимые меры для оказания помощи", - говорится в комментарии.

В настоящее время по факту смерти спортсменки работают компетентные органы.

"Министерство глубоко шокировано случившейся трагедией. Выражаем самые искренние соболезнования семье Анастасии Волобуевой, ее друзьям и близким, сотрудникам СШОР №2 и всему спортивному сообществу региона. Скорбим вместе с вами", - добавляют в ведомстве.