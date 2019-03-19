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Происшествия

Студентов из Африки незаконно "привлекли к труду" на самарской стройке

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские при проверке на стройке на пр. Карла Маркса обнаружили трех граждан соседней республики и трех граждан Республики Кот-Дивуар, работавших без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На иностранцев составили административные протоколы и наложили штрафы.

Уроженцы Африки рассказали правоохранителям, что в Самару приехали учиться и являются студентами университета.

Сотрудники отдела иммиграционного контроля установили и работодателя, который незаконно привлек мигрантов к труду, и пытаются привлечь его к административной ответственности.

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