Студентов из Африки незаконно "привлекли к труду" на самарской стройке

В Самаре полицейские при проверке на стройке на пр. Карла Маркса обнаружили трех граждан соседней республики и трех граждан Республики Кот-Дивуар, работавших без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области