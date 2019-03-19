Студентов из Африки незаконно "привлекли к труду" на самарской стройке

В Самаре полицейские при проверке на стройке на пр. Карла Маркса обнаружили трех граждан соседней республики и трех граждан Республики Кот-Дивуар, работавших без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На иностранцев составили административные протоколы и наложили штрафы.
Уроженцы Африки рассказали правоохранителям, что в Самару приехали учиться и являются студентами университета.
Сотрудники отдела иммиграционного контроля установили и работодателя, который незаконно привлек мигрантов к труду, и пытаются привлечь его к административной ответственности.