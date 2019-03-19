"Дикий ангел" Наталия Орейро едет с двухчасовым шоу в Тольятти

4 апреля в тольяттинской "Лада Арене" выступит звезда латиноамериканских сериалов, уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. В рамках "Unforgettable tour" она представит двухчасовое шоу со своими музыкантами и танцорами.

Тольятти станет одним из первых городов, где Наталия презентует песни, которые еще не слышали даже самые преданные ее поклонники. Всего в рамках гастрольного тура "Дикий ангел" посетит 17 российских городов.

Стоимость билетов на концерт Наталии Орейро в Тольятти варьируется от 800 до 5 тыс. рублей. Узнать все подробности предстоящего тура и приобрести билеты можно на сайте https://negmo.ru/natalia-oreiro-tour/.

Напомним, Наталия Орейро уже приезжала с гастролями в Самарскую область в декабре 2014 года. Тогда концерт в самарской "МТЛ Арене" собрал аншлаг. Жизнерадостная латиноамериканка раздавала автографы, принимала многочисленные подарки и танцевала с поклонниками на сцене.