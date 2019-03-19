Коллекционер Сергей Гнилицкий расскажет о немецком олове в Музее модерна

В четверг, 21 марта, в 19:00 Музей модерна, в котором сейчас проходит выставка немецкого олова, проведет встречу с коллекционером этого собрания Сергеем Гнилицким, сообщают организаторы.

Гнилицкий расскажет об олове в стиле модерн, о коллекционировании, о бытовых прекрасных вещах и о важности красоты в жизни каждого человека.

Коллекционер ответит на все интересующие посетителей вопросы о предметах, представленных на выставке "Кайзерцинн. Немецкое олово к. 19 - н. 20 вв.".

Стоимость мероприятия: 80 рублей.