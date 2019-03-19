16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее им. Алабина открывается выставка "Его Величество - театр!" В Самаре откроется выставка фотографий из Квебека В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн" В Самаре откроется выставка фотографий из календаря Pirelli-2018 Интерьер музея Эльдара Рязанова признали одним из лучших в России

Музеи и выставки Культура

Коллекционер Сергей Гнилицкий расскажет о немецком олове в Музее модерна

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 649
Версия для печати

В четверг, 21 марта, в 19:00 Музей модерна, в котором сейчас проходит выставка немецкого олова, проведет встречу с коллекционером этого собрания Сергеем Гнилицким, сообщают организаторы.

Гнилицкий расскажет об олове в стиле модерн, о коллекционировании, о бытовых прекрасных вещах и о важности красоты в жизни каждого человека.

Коллекционер ответит на все интересующие посетителей вопросы о предметах, представленных на выставке "Кайзерцинн. Немецкое олово к. 19 - н. 20 вв.".

Стоимость мероприятия: 80 рублей.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн"

В Музее модерна открылась выставка "Кайзерцинн"

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В областной юношеской библиотеке открылась фотовыставка "Twinsoul. Родственная душа"

В областной юношеской библиотеке открылась фотовыставка "Twinsoul. Родственная душа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31