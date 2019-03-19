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В Сызрани ищут нового председателя городского суда

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сызрани ищут желающих занять кресло председателя городского суда - действующий председатель попросил снять с себя полномочия, сообщает КТВ-Луч.

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила об открытии вакансии на должность председателя городского суда Сызрани. Как сообщается на сайте коллегии, заявления от претендентов на вакантную должность принимаются до 11 апреля.

Лица, соответствующие требованиям к претенденту на должность судьи, вправе обратиться в квалификационную коллегию с заявлением о рекомендации.

Ранее коллегия судей удовлетворила заявление действующего председателя Сызранского суда Александра Порунова о прекращении полномочий судьи.

Кроме того, в Сызрани открыты вакантные места на должности мировых судей судебных участков №№ 78, 80 и 83.

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