Экс-сотрудника ГАИ приговорили к семи годам колонии строгого режима

В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор бывшему полицейскому Станиславу Филиппову, которого обвиняли в получении взятки.

Напомним, на момент задержания Филиппов занимал должность инспектора дорожного надзора городской ГИБДД. По версии следствия, 12 апреля 2017 г., обнаружив административное правонарушение по ст. 12.33 КоАП ("Умышленное создание помех в дорожном движении"), он вместо того, чтобы составить протокол, потребовал передать ему 30 тыс. руб. и бесплатно пробурить разведочную скважину на участке.

Деньги инспектору передали в тот же день, а бурить скважину на даче правоохранителя индивидуальный предприниматель Сергей Якунин поехал 7 июня. В тот же день Филиппова задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Вину в суде Станислав Филиппов отрицал: он якобы стал жертвой "подставы", поэтому проявил принципиальную позицию по делу о незаконной установке шлагбаума в ЖСК "Горелый хутор" годом ранее. По версии защиты, Якунина могли привлечь для провокации против инспектора ГИБДД.

"Виновность подсудимого была доказана показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, - сообщили в прокуратуре Промышленного района. - В итоге ему вынесли обвинительный приговор".

Бывшего полицейского приговорили к семи годам колонии строгого режима и на три года лишили права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Приговор в законную силу не вступил и, вероятно, будет обжалован.