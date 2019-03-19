Председатель Красноглинского райсуда Самары назначена зампредом Верховного суда Дагестана

Председатель Красноглинского районного суда Самары Оксана Ермакова назначена зампредом Верховного суда Дагестана. Соответствующий указа президента России был подписан в понедельник, 18 марта.

Напомним, в ноябре Ермакова получила рекомендацию на эту должность в Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Судейскую карьеру Ермакова начинала в 2007 г. с должности мирового судьи участка №19 в Красноглинском районе Самары.

С февраля 2010 г. она работала федеральным судьей в суде того же района и дослужилась до зампреда. Райсудом тогда руководил нынешний председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов. В 2014 г. Оксана Ермакова возглавила районный суд.