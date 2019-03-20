Сызранец избил воспитателя детского сада на глазах у детей

В Сызрани муж одной из сотрудниц детсада №11 избил воспитателя на глазах у детей, сообщает samara.kp.ru.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 15 марта, в разгар рабочего дня. Молодой воспитатель Денис вышел на прогулку с малышами. В этот момент к нему подлетел незнакомый мужчина и принялся избивать воспитателя. Мужчине не понравилось, что молодой человек повздорил с его женой, также работающей воспитателем в этом детсаде. Избив парня, незнакомец ушел.

Вечером после рабочего дня Денис был вынужден обратиться в больницу. Врачи осмотрели его и решили, что молодому человеку лучше остаться в медучреждении. В понедельник Денис отправился в полицию и написал заявление. Однако, по словам депутата городской думы Сызрани Анны Жуковой, дело могут замять. Якобы некие "заинтересованные лица" оказывают давление на коллег воспитателя.

"Денис боится, что все будет "спущено на тормозах", т.к. уже идет давление на его коллег со стороны заинтересованных лиц. Он обратился ко мне с просьбой о содействии в справедливом решении этого вопроса. Мы вместе с молодым специалистом посетили отдел полиции МВД России "Сызранское", где Денис написал заявление о причинении вреда его здоровью", - рассказала Жукова.

Кроме того, депутата интересует, почему другие сотрудники детского сада не среагировали по инструкции и не вызвали полицию и "скорую". "Чужой мужчина избивает воспитателя, который гуляет с детьми! А если бы он угрожал детям? А если бы это был террорист?" - негодует Анна Жукова.

На этот вопрос будут отвечать уже правоохранители, а также региональный минобр. По словам руководителя западного управления министерства образования и науки Самарской области Татьяны Гороховицкой, там уже началась служебная проверка.