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У прибывшей для реанимации юной сызранской спортсменки "скорой" не работал дефибриллятор

СЫЗРАНЬ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В машине скорой помощи, прибывшей для реанимации 18-летней сызранской спортсменки Анастасии Волобуевой, не работал дефибриллятор, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на людей, находившихся в тот момент рядом с умирающей девушкой.

"Завтра я похороню дочь и пойду к адвокату. Мне сегодня уже звонят и говорят, что врачей скорой помощи отстранили от работы, врача, который справку выдавал, задержали. Возможно, были ошибки. Я не понимаю, как в школе не было дефибриллятора и врача, это же ведь серьезный спорт", - говорит мама Насти Ирина Волобуева.

До своего 19-летия Анастасия не дожила нескольких дней. Того, что произошло в тот понедельник, не понимает никто. Девушка проходила профессиональное медицинское обследование меньше года назад, никаких аномалий врачи не нашли. В тот день она чувствовала себя хорошо, тренерам на недомогания не жаловалась. Тренер позвонил маме в 18:00: врачи уже выписали справку о смерти. Дочку женщина нашла в школе, прикрытое простыней тело лежало прямо на спортивной площадке.

В министерстве спорта Самарской области отметили, что никаких нарушений в организации тренировочного процесса также не выявили: спортсменка занималась в допустимых условиях, по утвержденному графику, медицинский доступ к занятиям у нее был. Тренеры сделали все возможное, чтобы помочь. Сейчас компетентные органы проводят проверку, по результатам которой будут сделаны соответствующие выводы. Известно, что все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения на спортивной площадке.

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