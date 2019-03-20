Из Самары открывается регулярный авиарейс в Алматы

Летом текущего года авиакомпания Nordwind начнет осуществлять прямые перелеты по маршруту Самара - Алматы, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Летом текущего года авиакомпания Nordwind начнет осуществлять прямые перелеты по маршруту Самара - Алматы, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Первый рейс запланирован на 7 июня, далее - вылеты по пятницам. На маршруте Самара - Алматы - Самара перевозчик планирует задействовать Boeing 737-800. Вылет из Самары в 01:00 местного времени, отправление обратно - в 07:15.