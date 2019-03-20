В Октябрьском районе неизвестные люди незаконно сносят гаражи

Глава Октябрьского района Александр Кузнецов предупредил жителей, что в среду, 20 марта, приблизительно в 16:00 неизвестные лица без соответствующего разрешения начали снос гаражей на ул. Академика Солдатова.

"Неустановленные лица под видом сотрудников администрации района начали варварский демонтаж гаражей на ул. Академика Солдатова. Не поддавайтесь на провокации, это не наши сотрудники. Полиция оповещена, обещали выехать и пресечь их действия", - написал руководитель районной администрации в Twitter.