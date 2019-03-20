Губернатор обсудил в Минтрансе РФ строительство моста через Климовку

В среду, 20 марта, во время рабочей командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров обсудил в министерстве транспорта России вопросы строительства моста через Волгу в районе Климовки.

Мостовой переход через Волгу в обход Тольятти и с выходом на трассу М5 "Урал" протяженностью 3,7 км (общая длина трассы - 102,7 км) должен стать частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Это один из важнейших объектов транспортного узла России, который в 2018 г. включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года.

Масштабный проект не менее важен и для развития Самарско-Тольяттинской агломерации, самой крупной по численности в стране. Он не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и положительно скажется на экспортном потенциале ПФО. Один из основных плюсов - снижение негативного воздействия на уникальную природу Самарской луки.

В настоящее время ведутся работы по подготовке территории строительства. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 620 млн рублей. Земли площадью 1257 га зарезервированы для государственных нужд Самарской области. Уже принято решение об изъятии расположенных на них земельных участков, проводятся кадастровые работы, а также заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества с их правообладателями. После выкупа в собственность Самарской области земельные участки будут предоставлены концессионеру по договорам аренды.

На встрече в Минтрансе обсудили все нюансы предстоящей работы: проектирование, проведение конкурсных процедур и реализацию проекта.

"Прошло предельно важное и содержательное совещание", - подвел итоги Дмитрий Азаров.