Стали известны подробности пожара на ул. Обувной

В среду, 20 марта, при пожаре в доме на ул. Обувной в Куйбышевском районе Самары погибли две женщины, одной из которых около 51 года, а другой около 37 лет, и мужчина, которому примерно 44 года, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Напомним, информация о данном пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:42. Огонь охватил площадь в 80 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг "1-Бис". В его тушении участвовал 41 человек, использовалось 11 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 18:23.

Сейчас проверку по факту случившегося ведут следователи Куйбышевского межрайонного следственного отдела города Самары СК РФ. В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования.

Тем временем, по предварительным данным очевидцев, в доме находился еще один мужчина, которого удалось спасти. Серьезных видимых травм он не получил.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.