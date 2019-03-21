В Сызрани невнимательная девятилетняя школьница попала под колеса автомобиля

В четверг, 21 марта, в Сызрани около восьми часов утра на ул. Кинельской иномарка сбила девятилетнюю девочку, сообщает ktv-ray.ru.

По данным правоохранителей, в момент ДТП ребенок переходил проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. "В результате ДТП ребенок был доставлен в больницу с серьезными телесными повреждениями", — добавили в отделе ГИБДД Сызрани.

В связи с этим Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасного перехода проезжей части.

"Обращайте их внимание на соблюдение мер личной безопасности при переходе дороги. Переход необходимо начинать, только убедившись в том, что все водители вас видят и остановились", — подчеркнули в полиции.