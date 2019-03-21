В Чапаевске "четырнадцатая" сбила мужчину, чистившего железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, в Чапаевске 21-летний водитель ВАЗ-211440 сбил мужчину, чистившего железнодорожные рельсы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 21:57, когда "четырнадцатая" ехала по ул. Ленина. В результате происшедшего 58-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данным полицейских, в момент аварии водитель легковушки был трезв. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.