16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Самарой внедорожник Mercedes 4matik повис на отбойнике после удара грузовика Две иномарки не поделили перекресток пр. Ленина/ул. Осипенко При столкновении иномарки и маршрутки в Ставропольском районе пострадали женщина и ребенок В Чапаевске "четырнадцатая" сбила мужчину, чистившего железнодорожные рельсы В Сызрани невнимательная девятилетняя школьница попала под колеса автомобиля

ДТП Происшествия

В Чапаевске "четырнадцатая" сбила мужчину, чистившего железнодорожные рельсы

ЧАПАЕВСК. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 347
Версия для печати

В среду, 20 марта, в Чапаевске 21-летний водитель ВАЗ-211440 сбил мужчину, чистившего железнодорожные рельсы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 21:57, когда "четырнадцатая" ехала по ул. Ленина. В результате происшедшего 58-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данным полицейских, в момент аварии водитель легковушки был трезв. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31