"Сетевая компания" отказалась от претензий к "Ленте" более чем на 300 млн рублей

Самарское ООО "Сетевая компания" отказалось от своих требований на 323,2 млн руб. к ООО "Лента" - оператору одноименной сети гипермаркетов, сообщается в материалах КАД ВАС.

Напомним, с соответствующим иском к "Ленте" ООО "Сетевая компания" обратилось в Арбитражный суд Самарской области в конце января 2019 года. Задолженность, как утверждал истец, образовалось из-за "бездоговорного потребления электроэнергии".

Однако спустя месяц "Сетевая компания" от иска отказалась, и производство по делу было прекращено.

Уставный капитал ООО "Лента", по данным ИАС Seldon Basis, составляет 1,3 млрд руб., выручка компании за 2017 г. (более поздние данные отсутствуют) равна 385,1 млрд руб., чистая прибыль - 6,9 млрд рублей.

"Лента" управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России, среди которых есть и Самара. По состоянию на 31 декабря 2018 г. штат компании превышал 45 тыс. человек.

ООО "Сетевая компания" зарегистрировано в Самаре в 2012 году. Согласно сведениям официального сайта общества, с 2013 г. оно осуществляет деятельность по передаче электроэнергии на территории региона. Собственником компании, по сведениям ИАС Seldon Basis, является Александр Будишов. 2017-й год общество завершило с убытком в 4,99 млн рублей.