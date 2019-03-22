Итоги года от МегаФона: россияне стали потреблять больше трафика

Компания "МегаФон" опубликовала финансовый отчет за 2018 год и рассказала о главных достижениях.

В первую очередь рост сказался на уровне потребления интернета - в последнем квартале 2018 года пользователь МегаФона в среднем тратил больше 10 ГБ трафика. В сравнении с 2017 годом этот показатель вырос на 40%. Из 75 миллионов абонентов 28 миллионов подключаются с устройств, которые поддерживают 4G.

За прошлый год МегаФон увеличил инвестиции в качество связи и сервисов - это позволило создать самую большую мобильную сеть в России. К началу 2019 года у компании было почти 223 тысячи базовых станций связи, больше трети из них работают с LTE.

Также компания отчиталась о росте выручки на 4,3% и прибыли на 2,7%. Это позволит компании активно развивать 5G в России, на это есть большие планы. За прошлый год МегаФон уже провел несколько тестовых запусков сети пятого поколения вместе с Nokia, Qualcomm и Huawei.

Основные финансовые и операционные показатели МегаФона за 2018 год:

Консолидированная выручка выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом, составив 335 549 млн руб.

Показатель OIBDA вырос на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 124 042 млн рублей.

Показатель рентабельности OIBDA составил 37,0% по сравнению с 37,9% в 2017 году

Чистая прибыль выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом до 21 068 млн рублей.

Свободный денежный поток для акционеров снизился на 86,2% по сравнению с прошлым годом до 4869 млн рублей.

Чистый долг на 31 декабря 2018 года составил 294 318 млн рублей.

Число мобильных абонентов снизилось за год на 0,3% до 76,9 млн человек на 31 декабря 2018 года.

CAPEX увеличился на 45,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 81 456 млн рублей.

По словам генерального директора компании "МегаФон" Геворка Вермишяна, рост связан с продолжением развертывания сетей и проведением инициатив, направленных на повышение качества услуг, развитие клиентского опыта, а также устойчивостью сетей и капитальными вложениями в оборудование, необходимого для соблюдения закона Яровой (хранение данных).