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Здравоохранение Общество

В ТФОМС обсудят развитие онкологической помощи жителям региона

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 марта, в 10:00 в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Самарской области (ул. Владимирская, 60, конференц-зал) состоится пресс-конференция директора фонда Владислава Романова и главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрея Орлова, посвященная реализации на территории региона национального проекта "Здравоохранение".

Специалисты обсудят развитие онкологической помощи жителям Самарской области, в том числе лекарственное обеспечение. Кроме того, на пресс-конференции пойдет речь о работе мобильных представительств ТФОМС и работе в рамках реализации нормированного страхового запаса.

До 2024 года в губернии будет создано 12 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), основная задача которых - приближение первичной специализированной помощи пациентам с подозрением на онкопатологию, сокращение сроков обследования.

Первый Центр будет открыт в этом году на базе Самарской городской клинической больницы №8, в Сызрани подобный центр откроет Дорожная клиническая больница. Дополнительные средства в рамках ОМС предусмотрены и на лекарственное обеспечение, что позволит и использовать современные химиотерапевтические препараты, и в большей степени расширить использование таргетной и иммунологической терапии.

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