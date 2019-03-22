В ДК "Заря" отметят башкирский национальный праздник "Карга туй"

В воскресенье, 24 марта, в 11:00 в самарском ДК "Заря" пройдет ежегодный областной башкирский национальный праздник "Карга туй".

В программе мероприятия - выступление национальных башкирских самодеятельных творческих коллективов г. Самары и Самарской области, артистов из Республики Башкортостан (этно-рок группа "Аргымак"), активистов ОО "Курултай башкир" г. Самары и Самарской области.

Праздник "Карга туй" у древних башкир знаменовал приход весны. Люди встречали его песнями, танцами, разными играми. Руководил всем действием юлбарсы или албасыр (путеводитель).

После всех празднеств варили молочную кашу из пшена, но до конца не съедали. Остатки каши раскладывали на оттаявшую от снега землю, камни, на ветки деревьев, в качестве корма прилетевшим птицам.

Деревья празднично украшали красочными платками, разноцветными ленточками, цветными бусами. В это время мальчики, изображая воронье карканье, зазывали птиц. Прилет птиц символизировал наступление весны.

Традиционно накрывают праздничный стол. Считается, если все будут сыты и довольны, то год будет урожайным и удачным. Праздник сопровождался состязаниями народных певцов, сказителей и танцоров.