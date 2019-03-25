В пространстве BlackBox состоится концерт группы Hellmüller Trio

3 апреля в новом пространстве BlackBox (ТK Амбар) состоится концерт швейцарской группы Hellmüller Trio.

Его организаторы — Самарское джазовое "Движение" и концертное агентство "Лаборатория Музыки" и пространство приглашают слушателей ощутить магию в исполнении гитары, контрабаса и ударных.

Участники коллектива — Франц Хеллмюллер, Патрик Соммер и Мартин Перрет — звучат как небольшой оркестр. Поэтому Hellmüller Trio часто называют главным трио в джазовом формате. А лидер группы, Франц Хеллмюллер, занимает топовые позиции среди европейских гитаристов.

Трио гитариста Франца Хеллмюллера существует и активно концертирует с 2011 года.

В 2019 году Hellmüller Trio презентует на российских концертах пластинку "Magnolia" и снимет фильм о путешествии в Россию.

Начало концерта: в 19.00.