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В Самаре состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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13-14 апреля в Самаре состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей "Новая высота" памяти Игоря Найвальта. Соревнования такого уровня наш регион принимает впервые за последние 10 лет.

Турнир пройдет в манеже самарского Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной. Его организатором выступает федерация спортивной борьбы Самарской области при поддержке областного правительства. Приезжие спортсмены будут размещаться в гостинице за счет принимающей стороны.

Соревнования пройдут в 11 весовых категориях среди юношей до 18 лет. Планируется, что в них примут участие от 250 до 300 человек. О своем участии в турнире уже объявили команды из 19 российских регионов. Почетным гостем турнира станет Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира Александр Карелин.

"Турнир, посвященный памяти Игоря Александровича Найвальта — возможность для молодых борцов пройти очередной экзамен на силу, выносливость и мастерство, еще раз проявить свои лучшие качества, предложить себя вниманию публики, специалистов и тренеров, приблизиться к новым высотам. Особо отмечу, что правительство Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым поддержало идею. Сотрудничество федерации спортивной борьбы Самарской области и группы компаний "Волгатрансстрой" демонстрирует примеры уважения к людям дела, развития наставничества, в том числе и посредством спортивных проектов, организованных ярко и содержательно, для того, чтобы привлекать внимание ценителей и увеличивать аудиторию любителей греко-римской борьбы", — отметил Александр Карелин.

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