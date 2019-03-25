Геннадий Котельников: "Работа губернатора — это задел на десятилетия вперед"

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, ректор СамГМУ Геннадий Котельников прокомментировал результат встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, что встреча премье-министра и главы региона прошла сегодня, 25 марта.

"Вопросы, которые сегодня на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона. Прежде всего, это экологическая тема — рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов, которая сегодня наносит ощутимый вред экологии региона. Это поддержка крупнейших наших предприятий, и людей, которые на них работают. Важно, что Дмитрий Игоревич сегодня борется за сохранение каждой компетенции, которая есть в регионе, за рабочие места, новые заказы для предприятий", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Он отметил и вопрос господдержки АвтоВАЗа, который обсуждался на встрече. "В последние годы ситуация на автозаводе начала серьезно меняться в лучшую сторону, и нужно эту позитивную динамику закреплять. Губернатор совершенно верно отметил, что большую поддержку нужно оказывать тем, кто локализует производство — то есть способствует развитию местных предприятий, производящих автокомпоненты. Положительное решение по этому вопросу, которое дал премьер-министр, — это очень важно для наших автопроизводителей", — заявил спикер.

"В целом, должен отметить, что губернатор очень результативно использует наработанный опыт и связи в Москве. Каждый день командировки — это миллионы, сотни миллионов в региональный бюджет. Только за последнюю неделю приняты решения по реконструкции Госцирка в Самаре и компенсации затрат по строительству Шестого кассационного суда — а это оба миллиардных проекта! Движется работа по реализации крупнейшего в регионе, если не в стране, инфраструктурного проекта — строительство моста через Волгу в Климовке. Этот мост станет важной составной частью Шелкового пути. За этот проект была очень высокая конкуренция между регионами, и Дмитрий Игоревич Азаров системно отстаивает эту позицию. Речь идет о многомиллиардных инвестициях и развития реагиона как крупнейшего транспортно-логического центра страны. Так что работа, проводимая губернатором в Москве сегодня — это задел даже не на годы — на десятилетия вперед", — считает председатель Самарской губернской думы.