Три машины столкнулись на ул. Физкультурной в Самаре

Во вторник, 15 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:45 автомобилистка на ВАЗ-2114 ехала по ул. Физкультурной в направлении ул. 22 Партсъезда. Напротив дома № 76, начиная движение, она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Lada Granta, которую от удара отбросило на попутную Lada Kalina.

В результате женщину, управлявшую "четырнадцатой", госпитализировали.