В понедельник, 25 марта, в Волжском районе нетрезвый водитель сбил женщину, сообщает "Ночной патруль".

Информация о нетрезвом водителе, замеченном во дворах жилого комплекса "Южный город-2" поступила на телефон доверия активистов. Они, в свою очередь, передали ее в дежурную часть Волжского ГИБДД и выехали на место.

"После непродолжительных поисков автомобиль нашли. Рядом с сильно пьяным водителем стоял экипаж ППС, который поведал, что данный водитель сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали с СГМ", — уточняют общественники.

На месте происшедшего работали сотрудники ГИБДД.