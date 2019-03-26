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В Волжском районе нетрезвый водитель сбил женщину

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 марта, в Волжском районе нетрезвый водитель сбил женщину, сообщает "Ночной патруль".

Информация о нетрезвом водителе, замеченном во дворах жилого комплекса "Южный город-2" поступила на телефон доверия активистов. Они, в свою очередь, передали ее в дежурную часть Волжского ГИБДД и выехали на место.

"После непродолжительных поисков автомобиль нашли. Рядом с сильно пьяным водителем стоял экипаж ППС, который поведал, что данный водитель сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали с СГМ", — уточняют общественники.

На месте происшедшего работали сотрудники ГИБДД.

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